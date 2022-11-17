Trabzonspor'un sezon başında Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı'ya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Salernitana'nın, transfer döneminde 25 yaşındaki futbolcuyu hedeflerinden biri olarak belirlediği aktarıldı.

İtalyan ekibinin milli futbolcu için 7-8 milyon euro civarı bir teklifte bulunması bekleniyor. Salernitana'nın sportif direktörü Morgan De Sanctis'in de oyuncu için devrede olduğu belirtildi. İtalyan futbol adamının, Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle temasa geçmeye hazırlandığı ifade edildi.



BU SEZON SKOR KATKISI YOK

Trabzonspor'da bu sezon 8 karşılaşmada forma giyen milli oyuncu, takımına henüz skor katkısı sağlayamadı.



BONSERVİSİ LILLE'DE



Bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'nın, Fransız kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.