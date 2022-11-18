Şampiyonlukla ciddi bir ekonomik kazanç elde eden Trabzonspor, Avrupa'da sergilediği performansla da kasasına önemli miktarda girdi sağladı. Şampiyonlar Ligi Play-Off turundan 5 milyon euro, Avrupa Ligi gruplarına katılım bedeli olarak 3 milyon 630 bin euro, katsayı bedeli olarak 1 milyon 320 bin euro, performans bonusu olarak 1 milyon 890 bin euro, yayın geliri olarak 1 milyon 120 bin euro alan Fırtına, son olarak Konferans Ligi Play-off turu katılım bedeli olarak da 300 bin euro elde etti. Fotomaç'ın haberine göre, toplamda 13 milyon 260 bin euro kazanç elde eden Trabzonspor, 255 milyon TL'yi bulan bu miktarın çok önemli bir bölümünü de kasasına koydu.