Malta 2-2 Yunanistan (MAÇ SONUCU - ÖZET) Bakasetas'ın golü Komşu'ya yetmedi!

Yunanistan, hazırlık maçında Malta'ya konuk oldu. Zorlu mücadele 2-2 sona ererken, Trabzonspor'da forma giyen Bakasetas maça ilk 11'de başladı ve 46 dakika sahada kaldı. Yıldız isim 1 gol kaydetti. Siopis ise oyuna 81. dakikada dahil oldu.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 00:33