Trabzonspor'da Erdal Rakip sesleri! Menajeri doğruladı...
Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle ara verilirken bordo-mavililerde transferde devre arası öncesi çalışmalar hızlandı. Trabzonspor'a Makedon orta saha oyuncusu Erdal Rakip önerildi. İşte son detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 14.11.2022- 06:40
KONTRATI BİTİYOR
Trabzonspor'un gündemine giren Erdal Rakip'in menajeri de görüşmeleri doğruladı. Erdal'ın menajeri "Türkiye'den görüştüğümüz takımlar var. Bunlardan biri de Trabzonspor" açıklaması yaptı. 26 yaşındaki merkez orta sahanın Malmö ile kontratı 31 Aralık 2022 tarihiyle sona eriyor. Bordo-mavililer, İsveçli futbolcuyu bedelsiz olarak renklerine katabilecek. Abdullah Avcı, Marek Hamsik'in sakatlık yaşadığı veya yorulduğu bölümlerde alternatifsizlikten yakınıyordu. Erdal Rakip hamlesiyle bordo- mavililer, Slovak yıldızı da daha verimli şekilde kullanabilecek.