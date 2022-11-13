Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı lige verilecek Dünya Kupası arası öncesi yönetimle bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı transfer talebinde bulundu. İşte detaylar...

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın gözü transferde. Bu talebini yönetime ileten deneyimli çalıştırıcının, "Kontenjan boşaltmamız lazım. Bu durumda doğru isimlere yönelerek kadromuzu güçlendirebiliriz. Çok fazla transfere ihtiyacımız yok. Kadro derinliği anlamında elimiz rahatlamalı" ifadelerini kullandığı dile getirildi. Geçen sezon takımı şampiyonluğa taşıyan usta, nokta atışı takviyelerle yeniden zirve yarışında iddialı bir duruma gelebileceklerini kaydettiği belirtiliyor.

TEKLİFLER GELEBİLİR

Fotomaç'ın derlediği habere göre; Karadeniz devinin 13 lisanslı yabancı oyuncusu var. Sağ bek Peres'in forma giyebilmesi için bile kontenjanda yer açılması gerek. Bu sezon 18 maçta gol ve asist üretemeyen Djaniny ile birkaç Arap takımının ilgilendiği belirtiliyor. Yine Jens Stryger Larsen'i ülkesi Danimarka'dan birkaç kulübün izlediği öne sürülüyor. Yönetim, tekliflere göre hareket edebilir.