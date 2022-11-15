Trabzonspor'un başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis'in transferinde yeni gelişme.

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor'un başarılı Yunan oyuncusu Manolis Siopis için tekliflerin geldiği ifade edildi. Fırtına'da hem mücadeleci ruhu hemde gösterdiği başarılar ile çok sevilen bir isim haline gelen Siopis'in talipleri olduğu öğrenildi. Bordo-mavili ekibin Alanyaspor'dan renklerine bağladığı oyuncunun menajerinin yönetim ile görüştüğü iddia edildi.



Siopis'in menajerinin Trabzonspor'un yönetimine haber görderdiği ileri sürüldü.

İddiaların devamında Siopis'in menajerin şu ifadeleri kullandığı söylendi:



Trabzonspor ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan başarılı prta saha bu 13 karşılaşmanın 7'sinde yedek kalmıştı.