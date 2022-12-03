Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arayı boş geçmek istemeyen Trabzonspor, Antalya kampında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı. 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmadan sonra Fırtına'nın tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, A Spor mikrofonuna önemli açıklamalarda bulundu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen arayı boş geçmek istemeyen Trabzonspor, Antalya kampında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı.

1-1 berabere tamamlanan karşılaşmadan sonra Fırtına'nın tecrübeli çalıştırıcısı Abdullah Avcı, A Spor mikrofonuna önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN SÖZLERİ:

Ön alan baskısını yoğun şekilde çalışıyoruz. Baskıyı topa hakim olmak için yapıyoruz. Dünyanın her yerinde şampiyonluğa oynayan takımlar %60-65 topla oynuyor.

Oyunun büyük bölümünden mutluyum ancak yeterli değil. Hep 1 fazlasını isteyeceğiz.