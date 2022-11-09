Basel'de Trabzonspor korkusu! İşte atılan manşetler...
UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor Basel ile eşleşmişti. İsviçre ekibinde ise şimdiden bordo-mavililerin korkusu sardı. İşte Trabzonspor manşetleri...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 09.11.2022- 06:40
BLICK: NAHOŞ BİR KURA
Basel, Konferans Ligi play-off turunda pek çok zayıf rakip arasında Trabzonspor gibi güçlü bir takıma rakip oldu. Trabzonspor, Basel için en nahoş takımlardan biri. Liman kenti Trabzon'dan gelen kulüp, şaşırtıcı bir şekilde geçen yıl sekiz puan farkla Türkiye şampiyonu oldu. Basel, şu ana kadar iki kez Trabzonspor ile karşılaştı: 2019-20 Avrupa Ligi'nde birlikte aynı gruptaydılar. Basel ekibi evinde oynadığı maçı 2-0 kazandı, deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.
BAZ SPORT: KOLAY OLMAYACAK
Konferans Ligi playoff turunda Basel, Türkiye temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Kadro listesine bakıldığında 16 ve 23 Şubat'taki iki düellonun Basel için kolay olmayacağı görülüyor. Eski Dortmund defans oyuncusu Marc Bartra, eski Valencia oyuncusu Maxi Gomez veya Slovakyalı Marek Hamsik gibi oyuncular uluslararası futbolda iyi bilinir. Ancak Konferans Ligi'nin bir takımı olarak Basel'in zaten büyük bir avantajı var: İlk maç Türkiye'de, ikinci maç Basel'de oynanacak.
LE NOUVELLISTE: ZOR RAKİP
Basel'in Konferans Ligi'nde son 16 turuna giden yolu Türkiye'den geçecek. Basel, son 16 turunda, playoff'lar için zor olan bir rakiple eşleşti. Şampiyon Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu'nu 3. sırada bitirerek Konferans Ligi'ne geri döndü. Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı takım, Avrupa Ligi'nde serüvenini sürdüren Ferencvaros ve Monaco'dan 1 puan daha az olmak üzere 9 puan topladı. Basel için gerçekten de zor bir rakip Trabzonspor.
LE NOUVELLISTE