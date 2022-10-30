Karadeniz temsilcisi devre arası transfer döneminde bir kez daha eski göz ağrısının peşine düşecek.
Trabzonspor yıldız ismin transferinde ısrarcı! 3 kez kapıdan dönmüştü
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Trabzonspor'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, eski göz ağrısı için bir hamle daha yapacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 30.10.2022- 09:19
Fotomaç'ın haberine göre; bordo-mavililer, hücumda yaşanan sıkıntıyı çözmek ve yerli kalitesini genişletmek için Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya kanca attı.
Fırtına, daha önce 3 defa kapıdan dönen 32 yaşındaki sağ kanadı bu defa renklerine katmayı hedefliyor.