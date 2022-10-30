Trabzonspor yıldız ismin transferinde ısrarcı! 3 kez kapıdan dönmüştü

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrar etmek isteyen Trabzonspor'da 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalar hız kazandı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, eski göz ağrısı için bir hamle daha yapacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 09:19