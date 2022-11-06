Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in resmi Twitter hesabı tarafından soruları yanıtladı.
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'dan samimi itiraflar! "İdolüm..."
Trabzonspor ve A Milli Takım'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in Twitter hesabına samimi itiraflarda bulundu. Uğurcan kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. İşte Uğurcan Çakır'ın açıklamaları... (TS spor haberi)
"AVRUPA'DA EN SEVDİĞİN ŞEHİR HANGİSİ?"
"Avrupa'da birçok şehre gitme fırsatım oldu.
En çok beğendiğim ise en son gittiğim şehir olan Paris'ti.