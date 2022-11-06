Avcı'dan Bartra açıklaması! "Başı dönüyor..."
Trezeguet: Elimizden geleni yapıyoruz
Yargı yeni bölüm izle (6 Kasım)
KPSS lise sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı
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Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa... Abdullah Avcı: Trabzonspor içeride berabere kalıyorsa... 22:40
Trezeguet: Elimizden geleni yapıyoruz Trezeguet: Elimizden geleni yapıyoruz 22:33
Fırtına üstünlüğünü koruyamadı! Fırtına üstünlüğünü koruyamadı! 22:08
Akyazı'da tartışmalı pozisyon! VAR inceledi gol kararı geldi Akyazı'da tartışmalı pozisyon! VAR inceledi gol kararı geldi 21:28
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Fırtına'ya 1 penaltı daha! İşte o pozisyon Fırtına'ya 1 penaltı daha! İşte o pozisyon 20:31
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Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon 20:18
Abdullah Avcı:Üst üste ikinci şampiyonluk... Abdullah Avcı:Üst üste ikinci şampiyonluk... 19:14
Trabzonspor - Konyaspor maçı | CANLI Trabzonspor - Konyaspor maçı | CANLI 17:54
Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu 17:29
Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! 17:23
Trabzonsporlu Uğurcan'dan samimi itiraflar! "İdolüm..." Trabzonsporlu Uğurcan'dan samimi itiraflar! "İdolüm..." 15:48
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