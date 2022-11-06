Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından bordo mavili takımın yıldız oyuncularından Trezeguet açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün 2 puan kaybetmiş olmamız bizim adımıza zor bir durum. Kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu bir futbol ne yazık ki. Çok sıkı çalışıyoruz. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Denemeye devam etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar çok maç kazandık, bundan sonra da kazanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum."