Trabzonspor - Konyaspor maçında VAR'dan penaltı çıktı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında Trabzonspor'un yıldız isimlerinden Trezeguet, kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem pozisyonu devam ettirdi ancak VAR'dan uyarı geldi. Zorbay Küçük pozisyonu VAR monitöründen izledi ve penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2022- 20:18 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022- 20:28