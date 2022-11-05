Trabzonspor, Yunanlı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas'ı Ocak 2021'de Alanyaspor'dan 3 milyon € karşılığında transfer etmişti.
Trabzonspor'da Bakasetas rüzgarı! Yeni rekorun sahibi oldu
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. 29 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde yaptığı skor katkısıyla yeni rekorun sahibi oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bakasetas geçtiğimzi sezon olduğu gibi bu sezonada damgasını vurmaya devam ediyor.
Bakasetas kasırgası sürüyor.