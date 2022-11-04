UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Trabzonspor sahasında Ferenvaros'u konuk etti.
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti!
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek. Bordo mavililer, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off turu oynayacak. Fırtına'nın, Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri de netleşti. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 04.11.2022- 10:16 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022- 10:21
Bordo-mavililer karşılaşmayı Bakasetas'ın golüyle 1-0 kazandı ancak bu sonuç gruptan çıkmaya yetmedi.
Kızılyıldız'ı mağlup eden Monaco, bir üst tura yükseldi. Temsilcimiz Trabzonspor ise grubu 3. sırada bitirerek Avrupa Ligi'ne veda etti.