Trabzonspor transferde rotayı yerlilere çevirdi! İşte hedefteki 4 isim

Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de zirve yarışında olan ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden bordo-mavililer, ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor, teknik patron Abdullah Avcı'nın talebi sonrası 4 yerli ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2022- 15:03