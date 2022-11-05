Sezon başladıktan sonra Visca ve Dorukhan'ın sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle sağ kanattaki soruna bir türlü çözüm bulamadı.
Trabzonspor transferde rotayı yerlilere çevirdi! İşte hedefteki 4 isim
Trabzonspor transfer haberi: Süper Lig'de zirve yarışında olan ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden bordo-mavililer, ocak ayı transfer dönemi için harekete geçti. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Trabzonspor, teknik patron Abdullah Avcı'nın talebi sonrası 4 yerli ismi gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Bek rotasyonunda da elinde oyuncu bulunmadığı için sürekli Larsen-Eren Elmalı ikilisini oynatmak zorunda kaldı.
Avcı, Ocak ayında başlayacak ara transfer döneminde kadroyu daha alternatifli bir hale getirmek istiyor.