Trabzonspor'da Abdullah Avcı takıma seslendi: Sizlerden istediğim...
Trabzonspor haberi: Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takımla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı futbolcularla yaptığı görüşmede, "Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz. Dışarıya karşı tek vücut olun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; tecrübeli hoca, "Cumartesi (yarın) günüyle yoğun bir trafiğe yeniden giriyoruz. Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz. Dışarıya karşı tek vücut olun. Bunu yapmaya devam etmeliyiz. Mücadeleyi bırakmadan doğru yönlendirmeler yaparak sahanın içine hakim olmalıyız" diyerek futbolcularını Sivasspor ve sonrasında Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız maçlarına hazırlıyor.
BİRE BİRDE DE TAM MOTİVASYON
Abdullah Avcı, yaklaşan zorlu Sivas sınavı öncesi oyuncularıyla bire bir görüşmeler de gerçekleştiriyor. İlk olarak Uğurcan Çakır ile konuşan usta hocanın güvenini dile getirdiği belirtildi. Avcı, Beşiktaş derbisinde gol atan Trezeguet ile de kısa bir toplantı yaptı ve "Çıkışını sürdürmen için bu bir fırsat maçı. Hem ben hem arkadaşların sana güveniyoruz" ifadesini kullandı.
TARAFTAR BİZİM RUHUMUZ
Öte yandan Avcı, Sivasspor karşılaşması için taraftarlara da çağrıda bulundu. Usta çalıştırıcı, "Taraftar bir takımın ruhudur. Taraftarımız da bizim ruhumuz. Onların desteğiyle aşamayacağımız engel yok" sözleriyle bordomavilileri tam destek vermeye çağırdı.