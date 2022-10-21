Trabzonspor'da Abdullah Avcı takıma seslendi: Sizlerden istediğim...

Trabzonspor haberi: Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, takımla bir görüşme gerçekleştirdi. Avcı futbolcularla yaptığı görüşmede, "Sizlerden istediğim arkadaşlarınız için hareket etmeniz. Dışarıya karşı tek vücut olun." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.10.2022- 06:40