Abdullah Avcı'nın uğurlu gelen kasketini tekrar takması dikkat çekerken; başarılı hocanın santrfor bölgesinde Yusuf Yazıcı'ya görev vermesi de büyük sürpriz oldu. Yusuf Yazıcı eski formundan çok uzakta ama dün iyi niyeti ile mücadele etti. Bir kıpırdanma var Yusuf'ta.