ZEKİ UZUNDURUKAN - AFERİN ÖMÜR!
Kafası rahatlamış (sözleşme yeniledi) ve sahaya odaklanmış bir Abdülkadir Ömür'ün ne kadar potansiyelli bir yıldız olduğuna dün bir kez daha şahitlik ettik.
ZEKİ UZUNDURUKAN - AFERİN ÖMÜR!
Kafası rahatlamış (sözleşme yeniledi) ve sahaya odaklanmış bir Abdülkadir Ömür'ün ne kadar potansiyelli bir yıldız olduğuna dün bir kez daha şahitlik ettik.
Gerçekten büyük oynadı, Trabzonspor'u hep önde tuttu, klas paslar attı, Trabzonspor'un rakip ceza sahasında çoğalmasında ve net pozisyonlar üretmesinde başrol oynadı 'Altın Çocuk.'
Bakasetas'ın ilk yarıda Trabzonspor'u öne geçiren golündeki vuruşu jeneriklikti. Bordo-mavililer, golü bulduktan sonra savunma bloğunu öne çıkarıp, oyunun boyunu kısaltarak, hücum bölgesinde çok daha yaratıcı oldular.
Abdullah Avcı'nın uğurlu gelen kasketini tekrar takması dikkat çekerken; başarılı hocanın santrfor bölgesinde Yusuf Yazıcı'ya görev vermesi de büyük sürpriz oldu. Yusuf Yazıcı eski formundan çok uzakta ama dün iyi niyeti ile mücadele etti. Bir kıpırdanma var Yusuf'ta.
Şampiyonluk sezonunda Trabzonspor taraftarına her maçtan sonra övgüler yağdırıyorduk. Şampiyon takımın taraftarının, takımına sırtını dönmeye hakkı yok. Trabzonspor, dünyanın en büyük şehir takımıdır ve taraftarı da şampiyonluk kutlamaları sırasında tüm dünyaya örnek olmuştur. O yüzden Akyazı'da her maç tribünler, yine tıklım tıklım dolmalı.
Hamsik ve Bakasetas çıktıktan sonra Ferencvaros'u oyuna ortak ettik. Zorlandığımız anlarda Siopis takımı ayakta tuttu.
Trabzonspor, ilk yarıda müthiş oynarken, ikinci yarıda skoru tutarak kazanmasını bildi. Bir umut vardı 2. olup Avrupa Ligi'nde devam etmek için. Ama Monaco, Kızılyıldız'ı farklı yendi; artık yolumuza Konferans Ligi'nde devam edeceğiz!
YUNUS EMRE SEL - KAZANMAK İYİDİR
Trabzonspor polemiklere sebebiyet verebilecek bir ön alan tercihiyle çıkmıştı maça. Bu şartlarda başlayan maçta Trabzonspor dinamik ön alan presiyle rakibi beklenenden erken şaşırttı.
Kazanılan topları değerlendirme noktasında daha akıcı bir tercihler bütünü de gelince Ferencvaros, Trabzonspor karşısında top yüzü göremedi.
Hamsik'in istasyon oyunu, Siopis'in presi, Bakasetas'ın kendine özgü meziyetleri ve Trezeguet'nin kaleye yakın olduğunda ortaya çıkardığı oyun bir araya gelince Trabzonspor etkili oldu.
Bakasetas'ın golü harikaydı. Golden sonra Trezeguet ve Yusuf'un ayağından farkı artıracak fırsatlar da buldu Trabzonspor ancak başarılı olamadı. Ferencvaros'un ise ilk hücum denemesi 32. dakikada geldi.
İlk yarı böyle bittikten sonra Trabzonspor'un oyunu klasik illüzyonuna döndü: Topa sahip olma illüzyonu. 60. dakikaya doğru oyundan düşen Hamsik ve çok da alışık olmadığı bir mevkide oynayan Yusuf çıkarken Djaniny ve Gbamin girdi.
Çok geçmeden Bardhi ve Naci de oyuna girdi, çok beklenmedik değişikliklerdi bunlar. Zira sezon başından beri aynı anda çok tercih edilmemiş bir futbolcu grubu oyundaydı. Bu dakikalardan sonra üstünlüğü ele geçiren Ferencvaros, Trabzonspor kalesine yüklenmeye başladı.
Fırtına kazanarak Konferans Ligi'ne kaldı. Bu sonuç Kızılyıldız yenilgisinin üzüntüsünü daha da derinleştirdi. Ancak yola devam etmek güzel.