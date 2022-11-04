TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın Onur Bulut teklifi belli oldu!

Trabzonspor devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Onur Bulut için Kayserispor'a yapacağı teklifi belirledi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği futblolcu için işte yapılacak teklif... (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2022- 06:40