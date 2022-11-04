Karadeniz Fırtınası'nda devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi...
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına'nın Onur Bulut teklifi belli oldu!
Trabzonspor devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Bordo-mavililer bir süredir gündemde olan Onur Bulut için Kayserispor'a yapacağı teklifi belirledi. Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği futblolcu için işte yapılacak teklif... (TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz Fırtınası'nda devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi...
Fırtına, devre arasında kanatlara ve orta sahaya transfer yapmayı planlıyor.
Takvim'in haberine göre hedefteki isimlerden biri de Kayserispor forması giyen Onur Bulut...