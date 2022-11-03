Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Ferencvaros galibiyeti sözleri: Konferans Ligi'nde finale gitmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Trabzonspor, Ferencvaros'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 23:17