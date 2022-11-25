Beşiktaş mı Trabzonspor mu? O ismin menajeri konuştu!

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen sağ bek Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, Takvim'e çok özel açıklamalar yaptı. Süme, "Onur şu anda oynayacağı maçlara odaklanmış durumda. Kendisini çok geliştirdi. Artık milli takım kadrosunda yer alıyor. Uluslararası bir oyuncu olması otomatikman değerini yükseltecek. Ama önce bir Kayserispor ile görüşeceğiz" diye konuştu. Futbolcuya Avrupa'dan transfer teklifleri olduğunu belirten menajer, "Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılması doğal. Çünkü işini çok iyi yapıyor. Potansiyeli de yüksek. Ama bana iki kulüpten de resmi bir transfer teklifi henüz gelmedi. Onur Bulut, büyük takımlarda forma giymeyi elbette istiyor. Hem Trabzonspor hem de Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulüpleri arasında" dedi.

"TEKLİFİ BEKLİYORUZ"

Süme ayrıca, "Teklif gelince değerlendireceğiz. Onur, potansiyeli itibarıyla ligin büyük takımlarında oynayabilecek düzeyde. her zaman hedefleri olan bir oyuncu" diye konuştu.

HERKESİN GÖZDESİ OLDU

Onur Bulut bu sezon Kayserispor forması ile 14 maçta 2 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.