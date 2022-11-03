Türkiye Futbol Federasyon, Avrupa'da grup aşamasını tamamlayan ve yoluna devam eden Trabzonspor ile Sivasspor'a tebrik mesajı geldi. Fırtına, UEFA Konferans Ligi son 32, Sivasspor ise son 16 turunda devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa'da yoluna devam eden Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde Trabzonspor için yer alan mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek olan Trabzonspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor için yayımlanan mesajda ise, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz." denildi.