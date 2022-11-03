Trabzonspor Ferencvaros sınavında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Gruptan çıkmak için kazanıp Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyecek olan bordo mavililerde mutlak hedef 3 puan. İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 03.11.2022- 06:40