Trabzonspor Ferencvaros sınavında! İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Ferencvaros'u konuk edecek. Gruptan çıkmak için kazanıp Monaco'nun puan kaybetmesini bekleyecek olan bordo mavililerde mutlak hedef 3 puan. İşte Abdullah Avcı'nın muhtemel 11'i...
Teknik direktör Abdullah Avcı ve Trezeguet basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Kuralar çekildiğinde H Grubu dengeli duruyordu. Belki Monaco bir tık daha önde gözüküyordu. Ancak Ferencvaros'un Monaco'dan aldığı 4 puan işleri değiştirdi. Maçta tüm konsantrasyonumuzu, coşkumuzu kullanmaya çalışacağız. Galibiyet hem bizim hem de ülke puanı için önemli. Katkıda bulunmak istiyoruz. Avrupa'da da devam etmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın bize verdiği desteğe ihtiyacımız var. Maçta bizimle olacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı. Avcı, Ferencvaros'un geniş bir kadroya sahip olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Rakibimizin 27 oyuncusu var. Birbirine yakın profiller. Bu seviyelerde rotasyon avantaj da dezavantaj da değildir. Bu seviyede maç kazanmak her oyuncu için önemlidir. Biz her ne olursa karşılaşmaya çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Ferencvaros, dengeli bir grupta Monaco maçlarından 4 puanla çıktı. Geniş bir kadrosu var. Önde atletik oyuncuları fazla ve hep beraber hareket etmeleri ciddi bir avantaj." (Fotomaç)