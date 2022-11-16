Geçtiğimiz sezonu sakatlığı sebebiyle istediği noktada tamamlayamayan Bakasetas, bu sezon istatistikleri altüst etmiş durumda. Gösterdiği performansla bordo-mavili ekibin en iyi isimlerinden olan Yunan maestro, bir çok istatistikte zirvede yer alıyor. İşte haberin detayları... | Trabzonspor haberleri

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon 13 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. 23 puan toplayan Karadeniz devinde birçok futbolcu beklenen performansı sergileyemedi. Fotomaç'ın derlediği habere göre takımı sırtlayan isimlerin başında ise Bakasetas yer aldı. Geride kalan maçların en az yüzde 50'sinde görev yapan oyuncular arasında 7.49 reytingi ile en yüksek ortalamaya sahip olan Yunan 10 numara, attığı 4 gol ve yaptığı 3 asistle de Fırtına'nın en fazla katkı yapan ismi olmayı başardı. Toplam 7 gole direkt etki eden 29 yaşındaki yıldızı, 4 gol ve 1 asistle Trezeguet takip etti.

41 GOLE DIREKT KATKI

Bakasetas bu sezon Karadeniz devinin en iyisi... UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 6 grup maçında da skor katkısı veren ve tarihe geçen Yunan yıldız, Spor Toto Süper Lig'de de durdurulamıyor. 29 yaşındaki maestro, toplamda 9 kez fileleri sarstı. Ayrıca 7 de asisti bulunuyor. 22 maçlık periyotta gösterdiği performansla Trabzonspor'u sırtlayan 1.81 boyundaki futbolcu, bordo-mavili forma ile toplamda çıktığı 82 karşılaşmada 24 gol attı, 17 de asist yaptı. Bakasetas, yeniden şampiyonluk için seri galibiyetler alacaklarını dile getiriyor.