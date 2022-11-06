Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu
Trabzonsporlu Uğurcan'dan samimi itiraflar! "İdolüm..."
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Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu Trabzonspor - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu 17:29
Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! 17:23
Trabzonsporlu Uğurcan'dan samimi itiraflar! "İdolüm..." Trabzonsporlu Uğurcan'dan samimi itiraflar! "İdolüm..." 15:48
Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! 15:36
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