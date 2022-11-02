Trabzonspor'a Edin Visca müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi

Trabzonspor'a Edin Visca'dan müjdeli haber geldi. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan yıldız kanat oyuncusu, 2.5 ay sonra topla çalışmaya başladı. Visca'nın sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.11.2022- 13:43