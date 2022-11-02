Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor'a Edin Visca müjdesi! İşte sahalara dönüş tarihi
Trabzonspor'a Edin Visca'dan müjdeli haber geldi. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan yıldız kanat oyuncusu, 2.5 ay sonra topla çalışmaya başladı. Visca'nın sahalara dönüş tarihi de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Grupta 6. maçına çıkacak olan bordo mavililere kazanmakta yetmiyor.
Monaco ve Kızılyıldız arasında oynanacak mücadelenin sonucu da Fırtına'nın gruptaki geleceğine yön verecek.