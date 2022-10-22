Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Son iki lig karşılaşmasında Kasımpaşa ve Beşiktaş ile berabere kalan bordo mavililerde bu maçta tek hedef 3 puan. İşte Abdullah Avcı'nın Sivasspor maçı muhtemel 11'i... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Fırtına, ligde 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Attığı 15 gole karşılık ise kalesinde 13 gol gören bordomavililerin 18 puanı var. Karadeniz devi son 4 maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak mağlup olmadı. Yiğido ise ilk 10 haftada 2 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 13 tane yedi. 10 puanı bulunuyor.



4 OYUNCU SINIRDA

Fotomaç'ın haberine göre, bordo mavililerde Sivasspor maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, Bakasetas, Bartra ve Trezeguet, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta Konyaspor sınavında takımı yalnız bırakacaklar.



FIRTINA ÖNDE: 15-8

Bordo-mavililer ile Demir Grup Sivasspor, ligde 33. kez karşılaşacak. Geride kalan 32 maçta Fırtına, galibiyetlerde 15-8 önde. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Karadeniz devinin 46 golüne, Yiğido 34 golle yanıt verdi.



EVDE DE ÜSTÜN

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstün. Bordomavililer, sahasındaki 16 maçta Sivasspor karşısında 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.



6 EKSİK 1 BELİRSİZ

Bordo-mavili takımda tedavi süreçleri devam eden Dorukhan, Visca ve Serkan Asan'ın yanı sıra Peres ile cezalı Yusuf Yazıcı bugün forma giyemeyecek. Tedavisi süren Djaniny'nin durumu ise belirsiz.



AKYAZI KALESİ

Fırtına, son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor karşısında hata yapmak istemiyor. Süper Lig'de sahasında oynadığı son 29 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, Sivasspor karşısında kazanarak seriyi 30 maça çıkarmayı hedefliyor.



591 GÜNDÜR YENİLMİYOR

Bordo-mavili ekip, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında hiç mağlup olmadı. Karadeniz devi, söz konusu süreçte oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.



YİĞİDOLARDA 5 EKSİK VAR

Sivasspor'un, Trabzonspor maçı öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı süren Ziya Erdal, Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve James, bugün yok. Teknik direktör Rıza Çalımbay, eksikler için takımda çözüm arayışında.



RIZA ÇALIMBAY'I ÜZÜYOR

Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 10 farklı takımla bordo-mavili ekibe karşı kariyerinde çıktığı 35 maçta sadece 11 galibiyet sevinci yaşadı. Fırtına'nın amacı bugün de tecrübeli hocayı puansız göndermek.

MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez,

SİVASSPOR: Ali, Murat, Uğur, Goutas, Charisis, Caner, N'jie, Sabia, Erdoğan, Hakan, Yatabare