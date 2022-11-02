Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Onur Bulut'tan açıklama geldi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Onur Bulut'tan Fırtına'ya yeşil ışık!
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından topladığı 21 puanla 6. sırada yer alan bordo-mavililerde devre arası çalışmaları başladı. Bir süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Onur Bulut'un da bordo-mavili takıma gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte son gelişmeler....(TS SPOR HABERLERİ)
Karadeniz devinin transfer listesinde yer alan Kayserisporlu Onur Bulut'tan açıklama geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Trabzonspor'un kendisini devre arası transfer etmek istemesiyle ilgili iddialara yanıt veren 28 yaşındaki savunmacı, "Trabzonspor haberleri zaten geçen seneden beri vardı.
Çok duydum ama şu ana kadar Kayserispor'a teklifte bulunmadılar galiba, öyle aldım haberi.