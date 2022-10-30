Fırtına, Akyazı'daki maçlarda ligde kalesinde sadece 2 gol görürken, deplasmanda ise hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, konuk olduğu maçlarda 11 gol yedi. Avrupa'da ise deplasmanlarda kalesinde 10 gol gören Bordo- Mavililer, bu alanda 21 gole engel olamadı.