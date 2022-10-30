Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tarihe geçti... Fanatik'in haberine göre 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti.
Trabzonspor'da Bakasetas tarihe geçti! UEFA Avrupa Ligi'nde...
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor oynadığı son karşılaşmada Kızılyıldız'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerin bu karşılaşmada tek golünü kaydeden Bakasetas ise tarihe geçti. İşte son detaylar... (TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor'un Yunan yıldızı Anastasios Bakasetas tarihe geçti... Fanatik'in haberine göre 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti.
34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik golü oldu.
29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi.