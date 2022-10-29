Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çarpıcı ifadeler kullanan Ağaoğlu, "Trabzon'u tesisten mahrum bırakmak ihanetin en büyüğüdür. Sonuna kadar direneceğim. Bunu başaramazsam bırakır giderim" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Çarpıcı ifadeler kullanan Ağaoğlu, "Trabzon'u tesisten mahrum bırakmak ihanetin en büyüğüdür. Sonuna kadar direneceğim. Bunu başaramazsam bırakır giderim" dedi.

Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

"185 milyon euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL."

"Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasızca eleştirilmesi gereken en büyük konu altyapı. Biz Trabzonspor'un altyapısını sağlam bir zemine oturtamadık. Pandemi süreci de işin içine girince ciddi şekilde irtifa kaybettik orada."

"BIRAKIR GİDERİM"

"Trabzon'un yeni bir havalimanına ihtiyacı yok, bu şehrin yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor'u spor tesislerinden mahrum bırakmak, ihanetlerin en büyüğüdür. Trabzon'u tesisten mahrum bırakmak ihanetin en büyüğüdür. Sonuna kadar direneceğim. Bunu başaramazsam bırakır giderim."

"Avrupa'da çok büyük kulüplerin danışmanlığını yapan, altyapılarının plan ve programlarını hazırlayan Belçikalı bir şirketle sözleşme imzaladık. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza da geçen hafta itibarıyla başladık."

"Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. '100. yılda şampiyonluk' mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz."

"Sezona iyi hazırlanamadık. Bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu uyum sürecinin atlatabileceğimiz dönem 1. ve 2. hazırlık dönemiydi ancak transferlerin birçoğu kamp dönemine yetişemedi."

"Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık."

"Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir."

"Kamuoyunda sıkça konuşuluyor, Trabzonspor hakemlerle ilgili konuşmuyor, 'hakemlerin müsaadesine mazhar bir kulüp haline geldi', eğer konuşmamakla böyle oluyorsa o zaman siz de konuşmayın. Yönetim kurulu olarak bu kararı aldık. Bir senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz."