Süper Lig'de o yıldızların piyasa değeri düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de o yıldızların piyasa değeri düştü! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de 12. haftaya girilirken zirve yarışı nefesleri kesiyor. Lider Fenerbahçe'yi sırasıyla, Adana Demirspor, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Konyaspor ve Beşiktaş takip ediyor. Öte yandan ligimizin yükselen yıldızlarının yanında bazı futbolcuların ise piyasa değerlerinde düşüş görüldü. İşte Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'de piyasa değerleri en fazla düşüşe geçen 20 futbolcu...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 30.10.2022- 11:12