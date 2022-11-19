Goal.com Suudi Arabistan'dan Tamer Ebou Sido, "Yaklaşan kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Fotomaç'ın haberine göre; "Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demir Kamerunlu golcü ile ilgileniyor" açıklaması yapıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ŞOV YAPMIŞTI



Beşiktaş ile çıktığı 67 maçta 35 gol atan Aboubakar, 9 da asist yaptı. Kamerun Milli Takımı formasını 89 kez giyen ve fileleri sarsan 30 yaşındaki forvetin kulübü Al-Nassr ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.