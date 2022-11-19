Fırtına'da Aboubakar sesleri!
Yine yeniden Dovbyk! Flaş gelişmeyi duyurdular
19 Kasım 2022 Döviz Kuru!
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