Trabzonspor'da Maxi Gomez’in cezası belli oldu!

UEFA Disiplin Kurulu, Trabzonspor’un Monoca ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez’e 3 maç men cezası verdi. Bordo mavililer, Maxi Gomez'e verilen cezanın ağır olduğunu düşünerek itiraz etti ve UEFA Tahkim Kurulu’na başvurdu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 12:05