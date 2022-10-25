Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor'u ağırladı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Bordo-mavili ekibin İngiltere Premier Lig takımı Everton'dan kiraladığı Jean-Philippe Gbamin, her geçen gün daha da iyi bir performans sergiliyor. Fildişi Sahilli ön libero, Sivasspor sınavında da sahanın yıldızlarından biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, orta alanda rakiplerine geçit vermezken, aynı zamanda arkadaşlarına fırsatlar oluşturdu. Hatasıza yakın bir performans sergileyen, 90 dakika sahada kalan 1.86 boyundaki orta saha, 79 puan pas atarken, girdiği 13 ikili mücadelenin 8'ini kazandı.

HÜCUMA DA KATKI YAPIYOR

Fotomaç'ın haberine göre; 4 hava topunun 2'sinde geçit vermeyen yıldız, 4 kez top kapıp, 1 kez de şut pası verdi. Sakatlıktan döndükten sonra Monaco, Beşiktaş ve Sivasspor maçlarında ilk 11'de görev alan Gbamin, 3 karşılaşmada da 90 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta sahadaki performansından çok memnun kaldı. 27 yaşındaki ön libero, özellikle hücuma yaptığı katkıyla da dikkat çekti. Siopis'ten formayı kapan Fildişili yıldızın, perşembe günü Kızılyıldız deplasmanında 11'de olması bekleniyor.