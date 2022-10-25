Trabzonspor Kızılyıldız mesaisine devam etti!

Trabzonspor Kızılyıldız mesaisine devam etti!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takım, zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelenin hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.10.2022- 16:12