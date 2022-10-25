Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile karşı karşıya gelen ve sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bordo mavili ekip, ligdeki son 5 karşılaşmasında hiç yenilgi yüzü görmedi. İşte ayrıntılar...

Bordo-mavili takım, Akyazı'da çıktığı Süper Lig maçlarında tam 595 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak Sivasspor'u deviren Fırtına, 8 Mart 2021'deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; bu süreçte toplam 30 maça çıkan Trabzonspor, 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek Trabzonspor, sonra Konyaspor'u konuk edecek.

GEÇEN YIL 6 GOL YEMİŞTİ

Karadeniz devi, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti. Fırtına, geçen sezon 5 maçta 6, bu dönem ise 2 gol yedi.

AKYAZI'DA GEÇİLMEZ KALE

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Fırtına, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, Avrupa'da ise 3 maçta 1 gol yedi.

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Akyazı'da Hatay-spor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.