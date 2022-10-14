Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılmıştı.
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Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Andreas Cornelius transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımdan ayrılmıştı.
Danimarkalı yıldız herkes için sürpriz sayılabilecek bir kararla ülkesinin takımlarından Kopenhag'a transfer olmuştu.
3 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ
Ancak Trabzonspor sonrası Cornelius'un performansı şu ana kadar beklentilerin altında kaldı.