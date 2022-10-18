Karadeniz devi son yıllardaki iyi gidişatını büyük maçlardaki skorlara da yansıtmayı başardı. Fotomaç'ın haberine göre; 4 büyük takım arasında son 5 yılda oynanan karşılaşmalar arasında en fazla puan toplayan takım bordo- mavililer oldu. Fırtına bu periyotta 60 puan toplarken, Beşiktaş 48 puan ile ikinci. Fenerbahçe ise hanesine 44 puan yazdırdı. Galatasaray 38'de kaldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan, son iki sezonda ise şampiyonluk potasının içerisinde yer alan Trabzonspor'un bu istikrarını büyük maçlara da yansıtması dikkat çekiyor.



İSTANBUL SEFİRİ

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile İstanbul takımları karşısında başarılı bir grafik sergiledi. 59 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordomavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 25 karşılaşma oynadı. Karadeniz devi bu periyotta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Fırtına, Avcı gelmeden ilk 8 haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetmişti. Uzun süre sonra şampiyonluk hasretini dindiren Avcı, dev maçları iyi okuyor.



DEPLASMANDA TEK YENİLGİ

Bordo-mavililer, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Yenilgiyi şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla yaşadı.



BÜYÜK MAÇLARIN TAKIMI

Fırtına, Abdullah Avcı döneminde F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken, 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmedi. Karadeniz devi, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek İstanbul'da 3 puan bırakmadı.



310 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Rakibine son olarak 2016-17 sezonunun 10'uncu haftasında Şenol Güneş yönetiminde 2-1 kaybeden Fırtına, sonrasında 4 beraberlik ve 2 galibiyet aldı. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanı yenilmezliğini 310 güne çıkardı.



BEŞİKTAŞ'A HİÇ YENİLMEDİ

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor kariyerinde Beşiktaş'a yenilmedi. Bu periyotta oynadığı 4 maçtan da puan veya puanlarla ayrılmayı başardı.