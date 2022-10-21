TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Bakasetas'a uyarı!
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u konuk edecek. Bordo-mavililerde Anastasios Bakasetas sarı kart sınırında bulunuyor. Abdullah Avcı bu konuda oyuncusuna uyarıda bulundu.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 21.10.2022- 12:07
Fotomaç'in haberine göre 29 yaşındaki Yunan orta saha takımın ataklarını yönlendirip oyunu kuracak beyin olacak.
Bu arada Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı ile ceza sınırına gelen oyuncuya dikkatli olması uyarısı yapıldı.