Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor. Yıldız kanat oyuncusunun 12 Ağustos'ta Atakaş Hatayspor ile oynanan karşılaşmada kolu kırılmış ve yapılan operasyon sonucunda 2,5-3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Visca'nın sakatlığından sonra sağ kanatta farklı alternatifler deneyen ancak bir türlü istikrarı sağlayamayan Bordo-Mavililer'e sevindirici haber geldi. Tedavisinin ardından Trabzon'a gelen yıldız futbolcunun 68 günlük aranın ardından çalışmalara başlaması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; yıldız oyuncunun ilk etapta hafif tempolu yürüyüşler yapacağı ve ardından kademeli olarak antrenman temposunu artıracağı belirtildi. Visca'nın dönüşü teknik ekibin de yüzünü güldürürken, Bordo- Mavililer'in ilk hedefinin Boşnak yıldızı kasım ayında Antalya'da yapılacak olan hazırlık kampındaki maçlara yetiştirebilmek olduğu öğrenildi. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça iyi bir görüntü veren Boşnak futbolcunun da takıma geri dönecek olmaktan dolayı duyduğu heyecanı dile getirdiği öğrenildi.