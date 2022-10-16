Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? (Beşiktaş maçı canlı izle)

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesinde ilk 11'ler belli oldu. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Dolmabahçe'de oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisi öncesinde ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Taha, Montero, Masuaku, Josef, Ghezzal, Salih, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı; Gbamin; Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamsik, Trezeguet; Maxi Gomez.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak olan mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON 21 MAÇTA 5 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 21 maçta 5 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 21 randevuda siyah-beyazlı ekip, rakibine 8 kez üstünlük kurarken, 8 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemde rakibini 4 kez 2-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Bordo-mavili ekip, geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı İstanbul'da yine 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu arada Trabzonspor, rakibiyle yaptığı son 18 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.