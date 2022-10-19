Fırtına'dan ayrıldılar yokları oynuyorlar!
Trezeguet'den Fırtına'ya övgü!
19 Ekim 2022 anlık döviz ve altın kuru
Çılgın Sayısal sonuçları (19 Ekim 2022)
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Saiss'ten haber var! O maçta sahada olacak Saiss'ten haber var! O maçta sahada olacak 12:13
Aslan Kastamonu'yu ağırlıyor! Aslan Kastamonu'yu ağırlıyor! 12:08
G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! G.Saray'dan Okan Buruk paylaşımı! 11:26
Trezeguet'den Fırtına'ya övgü! Trezeguet'den Fırtına'ya övgü! 10:52
Almanlardan Ismael yorumu! Almanlardan Ismael yorumu! 10:51
Muslera'nın alternatifi hazır! Muslera'nın alternatifi hazır! 10:39
Daha Eski
Fransızlar sıraya girdi! 15 milyon Euro... Fransızlar sıraya girdi! 15 milyon Euro... 10:23
F.Bahçe'de Arda zirvesi! Yönetim... F.Bahçe'de Arda zirvesi! Yönetim... 10:16
G.Saray - Kastamonu maçı saat kaçta? G.Saray - Kastamonu maçı saat kaçta? 09:52
Hocası açıkladı! Rıdvan takımdan ayrılacak mı? Hocası açıkladı! Rıdvan takımdan ayrılacak mı? 09:43
Cimbom'dan Yusuf hamlesi! Resmi başvuru... Cimbom'dan Yusuf hamlesi! Resmi başvuru... 09:22
Jorge Jesus'a büyük övgü! "Dünyada eşi benzeri yok" Jorge Jesus'a büyük övgü! "Dünyada eşi benzeri yok" 09:08
SON DAKİKA