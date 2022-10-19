Adı Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Rıdvan Yılmaz hakkında Rangers'ın hocası Van Bronckhorst'tan açıklama geldi. Hollandalı hoca, "Rıdvan Yılmaz eğitimde iyi ilerleme kaydediyor. Gelişiminden memnunum. Geldiğinde yeni bir takıma, yurtdışında yaşamaya uyum sağlamak zorunda kaldı. Hala genç, bu yüzden rahat etmesi biraz zaman alıyor" dedi.

Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan ancak bir türlü istediği süreyi bulamayan Rıdvan Yılmaz konusunda hocası Van Bronckhorst çok özel açıklamalarda bulundu.



İŞTE BRONCKHORST'UN SÖZLERİ:



Rıdvan Yılmaz eğitimde iyi ilerleme kaydediyor. Dundee'ye karşı Premier Spor Kupası çeyrek finalinde yer almak için yarıştığını ve Glasgow'dan Rıdvan'ın ayrılmayacağını belirtti.

Gelişiminden memnunum. Geldiğinde yeni bir takıma, yurtdışında yaşamaya uyum sağlamak zorunda kaldı. Hala genç, bu yüzden rahat etmesi biraz daha zaman alıyor.

Ama gelen Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında bir fark görebilirsiniz. Benim için o çok daha iyi bir yerde.

Bu yüzden ona bu ay St Mirren'e karşı oynadığımız maçta dakikalar verdik çünkü iyi gidiyor. Gelişimine devam edecek ve muhtemelen şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın.







Van Bronckhorst şunları ekledi: "Kulüplerine uyum sağlamak için zaman harcayan 70 milyon sterlin veya 80 milyon sterline imza atan kaç oyuncu görüyorsunuz? Uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olan oyuncularımız olduğunda, bu bir sorun olarak görülüyor. Sorun değil.

Farklı koşullarla başa çıkmamızın yolu budur. Bu çok önemli. Onun için Tom Lawrence veya Haham Matondo'dan farklıdır. İngiltere'de yaşamaya alışkınlar, bu yüzden onlar için sorun değil.

Onun için bu gerçekten büyük bir adım. Yeni takım arkadaşlarına, yeni bir oyun stiline, yeni taktiklere uyum sağlaması gerekiyor. Ama dediğim gibi, şimdi oynamaya ve başlamaya birkaç ay öncesine göre çok daha yakın. Bu yüzden benim için onu ödünç vermek ya da başka bir şey hakkında bir tartışma yok. Hiç bir şey.



Rıdvan için durum farklı. Daha çok taktikleri anladığından ve belirli anlarda nerede olması gerektiğini bildiğinden emin olmakla ilgilidir. Onun için bu önemli.

Geldiğinde iyi İngilizce bilmiyordu. Bunu geliştiriyor, böylece şimdi takım arkadaşlarıyla iletişim kurabiliyor. Bu, onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bir şey.

Ibrox'ta Şampiyonluk kulübü Dundee'ye karşı başlayıp başlamayacağı sorulduğunda Van Bronckhorst, "Evet, yakın. Ona sorun olmadan başlayabilirim.