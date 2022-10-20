Trabzonspor yenilmezlik serisini koruma peşinde!

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan galibiyetle ayrılmak isterken, yenilmezlik serisini de sürdürmek istiyor. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.10.2022- 12:27