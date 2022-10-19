Geçtiğimiz aylarda Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Trabzonsporlu Marek Hamsik'in jübile tarihi belli oldu. 35 yaşındaki yıldız, kasım ayında Şili ile oynanacak maçta son kez milli formayı giyecek. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Marek Hamsik, geçtiğimiz aylarda Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı.

Slovakya Milli Takımı'nda kaptanlık yapan ve takım için çok önemli bir isim olan Marek Hamsik ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

35 yaşındaki yıldız futbolcu, sonlandırdığı milli takım kariyerini bir jübile maçı ile taçlandıracak.

Slovakya Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, kasım ayınında oynanacak olan Şili mücadelesinde Hamsik, son kez milli formayı giyerek izleyicilere veda edecek.



