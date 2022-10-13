VAZGEÇİLMEZ EREN

Eren Elmalı, bu sezon Abdullah Avcı'nın bankosu oldu. 22 yaşındaki sol bek, toplam 17 resmi maçına çıktı... 15 kez bordo-mavili formayı terleten 1.80 boyundaki savunmacı, 2 defa da Milli Takım'da oynadı. Eren bugün de sol bekte.