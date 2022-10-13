Trabzonspor, Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında bugün Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Haydi Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Monaco maçı muhtemel 11'i
SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor'da gözler UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Monaco maçına çevrildi. İşte Trabzonspor'un Monaco maçı muhtemel 11'i...
Kasımpaşa maçından 1 puanla ayrılan Trabzonspor'da gözler Monaco maçına çevrildi. Karadeniz devi, bu gece Fransız ekibini konuk edecek.
Deplasmandaki maçtan 3-1'lik yenilgiyle dönen Fırtına, bu kez rakibini yenip, ilk 2 hedefi doğrultusunda yeniden iddialı konuma gelmek istiyor.