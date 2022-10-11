Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BJK TS maçı ne zaman? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Trabzonspor derbisi ile sürüyor. 3 puana ihtiyaç duyan iki dev ekip Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? BJK TS maçı ne zaman?

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Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında heyecan derbi ile devam ediyor. Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve armama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 16 Ekim Pazar günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili detaylar öncesinde, sırasında ve sonrasında haberimizde yer alacak.