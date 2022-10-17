Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da, Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyuna devam edememişti. Bordo-mavililer yıldız ismin son durumuna dair paylaşım yaptı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşmış ve bu maçta Abdülkadir Ömür sakatlanarak oyun kenarına gelmişti.

Bordo-mavililer 23 yaşındaki oyuncunun sol el 5. tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takım doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "A Takımımızın Beşiktaş ile oynadığı maç sırasında sol elinin üstüne düşen futbolcumuz Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol el 5. tarak kemiğinde (metakarp) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuza atel uygulanmış olup tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" dedi.