Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, bu maçtan da mağlup olmadı ve İstanbul'da üç büyüklere karşı olan serisini sürdürdü. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-Mavililer, üç büyük rakibi karşısında Abdullah Avcı ile İstanbul'da hiç kaybetmemişti. Karadeniz temsilcisinde Avcı, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlikle ezeli rakiplerine karşı müthiş bir üstünlükle dün gece sahaya çıktı. Fanatik'in haberine göre; Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Bordo-Mavililer, 595 gündür bileği bükülmeden yoluna devam ediyor. 3 büyükler dışındaki İstanbul takımlarına karşı da müthiş bir seri yakalayan Avcı, dünkü maçla beraber rakiplerine konuk olduğu 14 Süper Lig maçında tek yenilgi yaşamıştı. 10 kez kazanan başarılı hoca, bu süreçteki 3. beraberliğini Beşiktaş 'a karşı aldı.

'HER KULVARDA YARIŞACAĞIZ'

Mücadele sonunda konuşan Abdullah Avcı, "En son 7 gün önce maça çıktılar. Biz 8 günde 3. maçımızı oynadık. Birisi ligin en çok koşan takımı Kasımpaşa, diğeri Monaco'ydu. Son 2 senedir buradan kazanarak çıkıyorduk ve kazanmak için geldik. Beşiktaşlı futbolcuları da iyi niyetleri ve mücadeleleri nedeniyle tebrik ediyorum.Her kulvarda yarışarak devam edeceğiz. Bugün (dün) kim kazanırsa kazansın şampiyon olmuyordu. Kazanmanın ya da kaybetmenin ölüm olmadığının farkına varırsak kendimizi daha iyi hissedeceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.

YABANCILARIN BELASI OLDU!

Düne kadar yabancı meslektaşlarına rakip olduğu son 14 Süper Lig maçının 12'sini kazanan Abdullah Avcı, tek beraberliğini Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş'tan almıştı. Deneyimli, hoca Fransız çalıştırıcıya karşı ikinci maçında sahadan zaferle ayrıldı.