Yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve özellikle Kaptanımız Uğurcan Çakır'a tribünlerden yapılan, sportmenliğe ve genel ahlak kurallarına aykırı tezahüratı şiddet ile kınıyoruz. Sahadaki futbolcudan kenardaki teknik ekibe, tribünlerdeki seyirciye kadar futbol bir bütündür. Bu bütünlüğe zeval getirecek her türlü davranışın şiddet ile karşısındayız. Sporu dolayısı ile futbolu bir bütün kabul edip, her aşamada çirkinleştirmenin değil güzelleştirmenin çabasını göstermek gerekirken dünkü maçta yaşananları kabul etmek mümkün değildir. Bu vesile ile herkesi bir kere daha sağduyulu olmaya ve sportmenliğe davet ediyoruz." denildi.
Beşiktaş Trabzonspor maçı sonrası Ahmet Ağaoğlu'dan Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır'a destek!
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'a yönelik tribünlerin yaptığı hareketleri kınayan bir mesaj yayınladı. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 17.10.2022- 17:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022- 17:08