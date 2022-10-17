Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili takımda Maxi Gomez, takımının ilk golünü kaydetmişti. Gomez bu golle Süper Lig'de siftah yaptı.

Trabzonspor'a transfer döneminin son günlerinde imza atan Maxi Gomez, 7 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu. UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'yla deplasmanda oynanan karşılaşmada gördüğü kırmızı kart sebebiyle eleştirilen Uruguaylı forvet, Beşiktaş mücadelesinde takımın en önemli gol silahı olarak sahaya çıktı. Nitekim Gomez, kendisine güvenen hocasını yanıltmadı. Fanatik'in derlediği habere göre; Mart 2022'den bu yana lig maçlarındaki ilk kafa golünü atan Maxi Gomez, Trabzonspor'un bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü Beşiktaş filelerine gönderdi. Ligde ilk kez gol sevinci yaşayan yıldız forvet, 8. resmi maçında 2. kez fileleri havalandırırken 3. asistini yaptı.

İkisi için en erken gol

Trabzonspor'un 11. dakikada Maxi Gomez ile bulduğu gol iki takım adına ilkler içeriyordu. Bordo-Mavililer, bu sezon bir lig maçındaki en erken gol sevincini yaşarken Beşiktaş ise ilk kez bu kadar erken bir şekilde topu filelerinden çıkarmak zorunda kaldı.

Larsen'den ters vuruş

Jens Larsen, Süper Lig tarihinde Ogenyi Onazi'nin Aralık 2018'deki golünün ardından Beşiktaş karşısında kendi kalesine gol atan ikinci Trabzonspor oyuncusu oldu. Savunmada genel olarak başarılı bir görüntü çizen Larsen'i maç sonunda arkadaşları teselli etti.